Nowa sympatia? Wiktoria Gąsiewska spędza sporo czasu z kolegą z planu

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski tworzyli jedną z najciekawszych par młodego pokolenia w rodzimym show-biznesie. Oboje dorastali na oczach widzów, ich uczucie także narodziło się praktycznie "na świeczniku", bo na planie "rodzinki.pl". Oboje pokazali też, że mają do zaoferowania znacznie więcej, niż to, co w popularnym serialu. Rozwijali się, zarówno osobno, jak i w duecie. Zapowiadali się na "młodą power couple", tymczasem ich związek dobiegł końca.