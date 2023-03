Nowakowska o kolejnym dziecku. Zaskakująca odpowiedź gwiazdy TVP

Gwiazda Idy Nowakowskiej od kilku lat jasno świeci na antenie TVP. Regularnie spotyka się z widzami w "Pytaniu na śniadanie", a także w programach "You Can Dance - Nowa Generacja". Współprowadzi także różne wydarzenia dla państwowej telewizji - można ją było ostatnio zobaczyć przy okazji polskiej preselekcji do Eurowizji. Poza anteną Nowakowska odważnie deklaruje wiarę i patriotyzm, czym ściąga na siebie krytykę. Często także podkreśla, jak bardzo rodzinną osobą jest.