Nożownik na Open'erze? Jest dementi organizatorów w sprawie dziwnego nagrania amerykańskiej raperki

- Ten incydent miał miejsce już po ewakuacji wszystkich z terenu festiwalu. Po pierwsze, to nie był nóż, tylko multitool (narzędzie wielofunkcyjne, jak rozkładany scyzoryk, kombinerki - przyp. red.), który mają wszyscy pracownicy techniczni. Był to pracownik ochrony, który przez dłuższy czas był pod opieką medyków. Był spokojny i w pewnym momencie uciekł z punktu medycznego, przebiegając przed sceną. Nie atakował nikogo, nie był agresywny, to nie była żadna próba ataku. Był zagubiony i co chwilę się przewracał, nie był na głównej scenie. Został w bardzo profesjonalny i szybki sposób zneutralizowany przez ochronę. Koniec tematu, zero niebezpieczeństwa. Trudno mi komentować opowieści artystki z miską na głowie - powiedział zebranym dziennikarzom Mikołaj Ziółkowski.