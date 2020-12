O krok od tragedii na planie. Gwiazda uratowała dziewczynkę

Dolly Parton to jedna z największych gwiazd muzyki country. Co więcej, jest nie tylko ikoną amerykańskiej popkultury. To artystka zaangażowana, której los potrzebujących nie jest obojętny.

"To była Dolly Parton" – powiedziała dziewięciolatka. "Powiedziała do mnie: ‘Cóż, jestem aniołem’. Ona gra anioła w filmie. Byłam w szoku. Przytuliła mnie, potem potrząsnęła i powiedziała: ‘Uratowałam ci życie!’". W tym przypadku można śmiało się zgodzić z tym, że Parton miała rację, gdy określiła siebie "aniołem".

Zachwytu nad Parton nie krył też starszy brat Talii, Tristian. "Gdy myślisz o niej, to jest to coś w stylu ‘To Dolly Parton’. Ale gdy ją naprawdę widzisz, to jest to ‘Wow’. Przebywanie obok niej podnosi na duchu. Jest niesamowita" – powiedział nastolatek.