Od razu dali czadu. Wszyscy usłyszeli: "A ty wyłącz TVP"

"Jak w 1989 roku wyjechałem do Anglii, to też mi się wydawało, że to już koniec. A potem był nowy początek" – wspomina Staszczyk. Podobnie było i tym razem. "Już w szpitalu przyszło mi do głowy, że wiele starych zespołów bierze młodych, bo to lepiej wygląda i mniej im można zapłacić. A band to band. (…) Z żoną o tym pogadałem i ona mówi: 'Po co jakieś eksperymenty, znasz ich na wylot, wszystkie wady, zalety, a oni znają twoje'. To był mocny głos".