Ofiara księcia Andrzeja zabrała głos po wyroku. "Wierzę, że inni też zostaną ukarani"

Virginia Roberts Giuffre to kobieta, która od dawna mówi otwarcie o okropnościach, których doświadczyła z rąk Ghislaine Maxwell. To właśnie ona miała ją zapoznać z księciem Andrzejem, który nigdy nie przyznał się do kontaktów seksualnych z młodą "masażystką". Jednocześnie unika współpracy z wymiarem sprawiedliwości.