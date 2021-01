Ojciec Meghan Markle zdradza, czemu opublikował listy. Czuł się "oczerniany"?

Nie jest tajemnicą, że Meghan Markle nie ma zbyt dobrych relacji z ojcem . Thomas Markle regularnie krytykował córkę na łamach tabloidów, głównie z powodu jej wyrzeczenia się własnej rodziny. Była członkini brytyjskiej rodziny królewskiej postanowiła napisać do niego bardzo osobisty list, gdzie prosi go, by przestał ją obrażać na forum publicznym. Jakiś czas temu tekst został udostępniony przez prasę w Wielkiej Brytanii.

W londyńskim sądzie od kilku miesięcy toczy się proces Meghan Markle kontra Associated Newspapers, czyli wydawcy m.in. "Daily Mail". Chodzi o publikacje prywatnych historii z życia Meghan i jej rodziny. Prawnicy Meghan uważają, że zostały naruszone dobra ich klientki, a wydawca przekroczył granicę, publikując list Meghan do jej ojca.

Thomas Markle w tej sprawie stał po stronie wydawcy gazety i portalu. Twierdził, że ma dowody obciążające Meghan. Pod koniec ubiegłego roku prawnicy księżnej wywalczyli właśnie przesunięcie kolejnych rozpraw prawie o rok. Meghan i prawnicy walczyli o przesunięcie rozpraw z uwagi na możliwość wycieku do mediów bardzo prywatnych informacji, które mogłyby zaszkodzić jej rodzinie. Sąd przychylił się do wniosku Markle.

ZOBACZ TAKŻE: Kolega Meghan z planu boi się z nią rozmawiać. Grali parę

Niedawno Thomas Markle wyjaśnił, czemu podjął decyzję o udostępnieniu korespondencji ze swoją córką. Mężczyzna twierdzi, że poczuł się “oczerniany” w artykule opublikowanym przez magazyn "People". - "Kiedy przeczytałem artykuł ‘Prawda o Meghan’ w magazynie 'People', byłem zszokowany tym, co o mnie napisano” - czytamy w oświadczeniu. "To było totalne kłamstwo. Przekłamało ton i treść listu, który Meg napisała do mnie w sierpniu 2018 r. Musiałem to szybko sprostować" - kontynuował.