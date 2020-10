Ojciec Meghan w ciężkim stanie. "Mogę umrzeć nawet jutro"

W londyńskim sądzie od kilku miesięcy toczy się proces Meghan Markle kontra Associated Newspapers, czyli wydawcy m.in. "Daily Mail". Chodzi o publikacje prywatnych historii z życia Meghan i jej rodziny. Prawnicy Meghan uważają, że zostały naruszone dobra ich klientki, a wydawca przekroczył granicę, publikując list Meghan do jej ojca, Thomasa.

Thomas Markle w tej sprawie stoi po stronie wydawcy gazety i portalu. Twierdzi, że ma dowody obciążające Meghan. Prawnicy księżnej wywalczyli właśnie przesunięcie kolejnych rozpraw prawie o rok. Co dokładnie się stało?

Meghan i prawnicy walczyli o przesunięcie rozpraw z uwagi na możliwość wycieku do mediów bardzo prywatnych informacji, które mogłyby zaszkodzić jej rodzinie. Sąd przychylił się do wniosku Markle.

Natomiast przedstawiciele Associated Newspapers odczytali oświadczenie Thomasa Markle, jednego z ich głównych świadków w sprawie. Nikt do tej pory nie wiedział, że z mężczyzną jest tak źle.

"Ta sprawa budzi we mnie wielki niepokój i chcę, żeby skończyła się jak najszybciej to możliwe. Mam 76 lat i przez problemy z sercem i operację, jestem na lekach rozrzedzających krew, co skutkuje trudnościami w oddychaniu" - napisał Thomas.