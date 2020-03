Ola Ciupa znów wskoczyła w bikini. Tym razem odpoczywa (i pracuje) na Dominikanie

Ola Ciupa to jedna z tych celebrytek, które wciąż są w ruchu. Prezenterka, która jest także modelką i DJ-ką, ma co robić. Jeszcze niedawno występowała w jednym z klubów z okazji ostatków, by chwilę później łapać samolot lecący na rozgrzaną Dominikanę. Ciupa jednocześnie odpoczywa, zwiedza i pracuje, bo jej wyjazd ma związek z akcją "Eska odwołuje zimę". Gwieździe udało się przesłać do instagramowych wielbicieli mnóstwo słońca - na jej profilu pojawiają się zdjęcia z palmami i, oczywiście, w plażowych wdziankach.