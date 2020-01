Ola Kwaśniewska zamieściła odważne zdjęcie. Porównuje się do Małgorzaty Rozenek

Aleksandra Kwaśniewska już nie raz bywała określana ikoną mody. W odróżnieniu od innych celebrytów, ona jednak potrafi bawić się nie tylko modą, ale również etykietami.

Na Instagramie już nie raz udowodniła, że ma duże poczucie humoru i dystans do samej siebie. Kreatywna sklejka, którą wykonała na swoim profilu, może świadczyć o tym, że prawdziwe życie gwiazd jest dalekie od ideału.

"Pies nie pod kolor ubranka, do tego nie wychowany - skacze, słabiutko. Ale nie ma jak dobra ustawka", napisała jedna z fanek. "Życie vs ustawka. Pozdrawia właściciel 3 psów", komentowali rozbawieni użytkownicy.

Jedno jest pewne. Mistrzem drugiego planu został pies Oli, którego mina świadczy o tym, że jest całkowicie zadowolony z odbytego spaceru. Co jak co, ale zadowolenie przyjaciela jest ważniejsze od wszystkich pozorów. I jak to podsumował jeden z fanów: "Prawda zawsze wygra ze sztucznością!".