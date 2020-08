Ola Nowak działa na wyobraźnię. "Jakie soczyste pomarańcze"

Ola Nowak doskonale wie, że piękne widoki przyciągają oko. Influencerka chętnie więc pokazuje greckie krajobrazy, które rzeczywiście zachwycają. Nowak wie również jednak, że ona sama również przyciąga wzrok i chętnie to wykorzystuje.

Ola Nowak zażenowana wpadką Dubiela: "Słowa przekreśliły całą akcję"

Na wakacjach trudno o to, by Ola Nowak zakrywała swoje ciało. Raczej nie przeszkadza jej ten fakt, a nawet chętnie go wykorzystuje. Wśród greckich krajobrazów prezentuje się fenomenalnie. Influencerka postanowiła zadziałać na wyobraźnię swoich fanów robiąc sobie zdjęcie z dwiema połówkami pomarańczy w miejscu biustu.