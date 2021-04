Olbrychski starał się ukryć emocje. Załamywał mu się jednak głos i drżały ręce

Przed bazyliką archikatedralną w Łodzi, w której odbyła się msza pogrzebowa Krzysztofa Krawczyka, tłumy, a w środku garstka najbliższych osób. Wśród nich Daniel Olbrychski, który odczytał "Pierwszy List do Koryntian. Hymn Miłości". Aktor trzymał emocje na wodzy, choć było widać, że wiele go to kosztuje.

Daniel Olbrychski odczytał Pierwszy List do Koryntian. Hymn miłości Źródło: screenshot TVP1