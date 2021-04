Odszedł Krzysztof Krawczyk. W sobotę pogrzeb i pożegnanie legendy

Śmierć Krzysztofa Krawczyka była ogromnym szokiem dla Polaków. Nikt nie spodziewał się, że artysta dzień po powrocie ze szpitala , do którego trafił z powodu koronawirusa, znów wyląduje w placówce. 5 kwietnia gwiazdor zmarł . Każdy bez wyjątku wspominał go jako życzliwego, niezwykle skromnego i ciepłego człowieka.

- Czasem się zastanawiam, jak on by sobie poradził, gdybym musiała odejść z tego świata pierwsza. Dlatego proszę Boga, by zrobił tak, żebyśmy odeszli razem, żeby żadne z nas nie musiało cierpieć . Wiem, jak jemu byłoby ciężko. Ja bym sobie poradziła, ale Krzyś nie - wyznała przed laty żona Krawczyka.

Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka - kiedy i gdzie?

Agent zdradził też, jaka była ostatnia wola Krawczyka. Muzyk miał dwa życzenia. - Włożymy mu do trumny mikrofon, ten, do którego przez 26 lat śpiewał w studiu muzycznym K&K Studio, a także czarne okulary, w których występował na scenie .

Krzysztof Krawczyk - kim był?

Jeszcze przed wylotem do USA uzależnił się od narkotyków i leków. Krzysztof Krawczyk sporo wówczas koncertował i nie interesował się swoją drugą żoną Haliną Żytkowiak i synem Krzysztofem juniorem. Dopiero powrót do Polski w 1985 r. sprowadził go na właściwe tory. Krzysztof Krawczyk poznał kobietę, która odmieniła jego podejście do życia. - Wcześniej byłem okropnym poligamistą. Odkąd poznałem Ewę, jestem jej wierny. I to jest miłość, i to jest cud - powiedział w magazynie "Dobry Tydzień".