Olga Kalicka przeprowadziła się. Pokazała, jak mieszka

Olga Kalicka zdecydowała się przenieść do większego mieszkania. Kilka dni temu pisała na swoim instagramowym profilu: "Podjęliśmy decyzję o zmianie mieszkania, a to oznacza jedno: PAKOWANIE! Wczoraj do 4 nad ranem próbowałam zrobić generalny porządek w moich szafach... Czy ktoś mnie tu zrozumie?". Okazało się, że owszem. Wpis Kalickiej skomentowała np. Joanna Moro. "Niestety większe mieszkanie nie załatwia często sprawy! Mamy dzisiaj po prostu za dużo rzeczy" - napisała.