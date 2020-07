Blanka Lipińska wróciła z urlopu. Pokazała mnóstwo zdjęć

Blanka Lipińska ma za sobą pracowite miesiące i sporo sukcesów . Świętowanie ich połączyła z wypoczynkiem. Razem z Baronem wybrała się do Grecji . Partnerzy pokazywali fanom fotki z hotelu, a nawet odpisywali na komentarze pełne pytań o miejsce wakacji, jednak nie chcieli zdradzać wszystkiego, póki nie wrócą do domu. Może bali się paparazzich?

Tak czy inaczej, teraz wypoczynek pod palmami dobiegł końca, więc Blanka dotrzymała obietnicy i napisała coś więcej na temat urlopu. Dodała też sporo gorących zdjęć. Okazuje się, że zakochani wybrali się na Kretę - do luksusowego ośrodka przyjmującego jedynie dorosłych. Fakt, że w hotelu nie było dzieci, okazał się dość kontrowersyjny i wywołał małą burzę na InstaStory Blanki.

Lipińska jednak nie zmieniła zdania co do słuszności swojego wakacyjnego wyboru. "Piękny, dopieszczony hotel wart swojej ceny. Miejsce absolutnie magiczne. Z cudownymi widokami, świetną obsługą, DOSKONAŁYM jedzeniem i bez dzieci" - napisała na Instagramie. "Spędziliśmy tu nasze pierwsze, wspólne wakacje i to był idealny wybór" - dodała.