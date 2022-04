Oliwia Bieniuk narzeka na komunikację miejską. "Byłam taka wystraszona"

Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Dziewczyna ma 19 lat i właśnie zaczęła robić karierę w show-biznesie. Nie da się ukryć, że pomogła jej w tym sława mamy, której fani wciąż doszukują się podobieństw między zmarłą aktorką a jej córką. Oliwia nie ukrywa, że chciałaby pójść w ślady Przybylskiej. Obecnie przygotowuje się do egzaminów do szkoły aktorskiej. Ale karierę zaczęła od udziału w programie "Taniec z gwiazdami", w którym zajęła 3. miejsce.