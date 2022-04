Oliwia Bieniuk o partnerce ojca: "Czasami są jakieś sprzeczki"

Gdy brała udział w "Tańcu z gwiazdami", Oliwia Bieniuk na jakiś czas przeprowadziła się do stolicy. Ale gdy tylko program się skończył, wróciła do Trójmiasta. - Wszyscy odebrali to tak, jakbym już miała przeprowadzić się do tej Warszawy, jakbym już z walizką uciekała... To był taki pomysł, że może się przeprowadzę, jest taka możliwość. Wszystko zależy od tego, czy dostanę się do szkoły aktorskiej – powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.