Oliwia Bieniuk opala pośladki. Odważnie odsłoniła swoje krągłości

Za Oliwią Bieniuk bardzo intensywny czas. Ostatnie tygodnie wypełnione były treningami do "Tańca z gwiazdami", gdzie ku zaskoczeniu jurorów i niej samej dotarła aż do półfinału 12. edycji. Teraz w końcu może pozwolić sobie na chwilę wytchnienia w gronie najbliższych. M.in. w towarzystwie ojca, Jarosława Bieniuka i jego partnerki, Zuzanny Pactwy, 19-letnia celebrytka wybrała się do Jordanii, gdzie w końcu może trochę poleniuchować.