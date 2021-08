Oliwia Bieniuk pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Pozuje na nim z braćmi. Spróbujcie się nie rozczulić

Oliwia Bieniuk jest najstarszym dzieckiem Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Para doczekała się jeszcze dwóch synów (Szymona i Jasia), ale to nastolatka ewidentnie chce iść w ślady sławnej mamy. Dziewczyna ma za sobą nie tylko epizod w filmie "Jak nie zgubić siebie" autorstwa Daniela Rusina (znanego w sieci jako Reżyser Życia), ale również spacery po czerwonym dywanie i pozowanie na ściankach. Oprócz tego od 30 sierpnia br. występuje w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".