Oliwia Bieniuk zagrała w filmie. Nawiązała do śmierci matki. "Też kiedyś kogoś straciłam"

Nastolatka robi coraz bardziej zbliża się do realizacji marzeń. Wystąpiła już w szkolnej produkcji. Teraz można obejrzeć jej aktorską kreację na Youtube .

Przybylska wspomina swoje początki aktorskie

Córka Anny Przybylskiej wcieliła się w postać znajomej głównej bohaterki. Po lekcjach udziela się jako wolontariuszka w hospicjum. To wyraźne nawiązanie do rodzinnej tragedii. Aktorka w ostatnim stadium choroby nowotworowej również trafiła do hospicjum, choć zmarła w rodzinnym domu.