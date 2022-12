Olśniewająca księżna Meghan cała na biało. Tak świętuje sukces

Tego wieczoru Meghan olśniewała w białej sukni z odkrytymi ramionami. By przełamać nieco ten styl "na pannę młodą", księżna dobrała do kreacji czarne szpilki i torebkę w tym samym kolorze. Najważniejszy był jednak pierścień na palcu. Był to pierścionek z akwamarynem, który niegdyś należał do księżnej Diany. Meghan miała go także na palcu podczas swojego ślubu z Harrym.