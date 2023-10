On miał 33 lata, ona 15. Tymon Tymański związał się z córką przyjaciela

Upodobania mężczyzn do coraz to młodszych kobiet to zjawisko często obserwowane w show-biznesie. Z gustu Leonardo DiCaprio, który zawsze zrywa z dziewczynami w okolicach ich 25. urodzin, śmieje się cały świat. Ale relacje znanych osób z nieletnimi budzą niepokój, co obrazuje najnowsza afera z udziałem popularnych youtuberów.