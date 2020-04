Open'er 2020 odwołany. Wiemy, co z biletami

Festiwal, który miał odbyć się w dniach 1-4 lipca br. został odwołany. Organizatorzy zachęcają, by zachować swoje aktualne bilety, które zachowają ważność w przyszłorocznej edycji. Szczegóły informacji o biletach są dostępne na oficjalnej stronie wydarzenia.

Przypomnijmy, że podczas tegorocznej edycji miały zagrać takie gwiazdy jak: Taylor Swift, The Cure, The Chemical Brothers, Kendrick Lamar, The Killers, Big Thief, Kiwanuka, Schafter, Martin Garrix.