Pol'and'Rock Festival odwołany. Jurek Owsiak przekazał ważny komunikat

Zobacz wideo: Jurek Owsiak: "Rock and roll to sposób na życie. Jestem w nim utopiony"

Z właściwym dla siebie spokojem przekazał słuchaczom wieść o decyzji, której najbardziej obawiali się stali bywalcy festiwalu nad Odrą i miłośnicy letnich festiwali. Tegoroczny, 26. Pol’and’Rock Festival się nie odbędzie. Jednak ani Jurek Owsiak, ani WOŚP, ani cała ekipa pracująca nad festiwalem nie zamierzają składać broni. Wręcz przeciwnie, zakasują rękawy, by skupić się na tym, co obecnie najważniejsze. Pomocy innym. Na spotkanie i muzyczne święto zapraszają za rok.

Podanie nowego terminu to jednak nie koniec. Owsiak zapowiedział także, że fani festiwalu nie zostaną z niczym. W terminie, kiedy miała się wydarzyć impreza, mogą się spodziewać swojego rodzaju niespodzianki.

- W dniach 30 lipca - 1 sierpnia zapraszamy Was na całe trzy dni festiwalowego grania! Stworzymy dla Was Najpiękniejszą Domówkę Świata - internetowe spotkanie pełne miłości, przyjaźni i muzyki, z masą festiwalowych gości i dźwięków. Mamy przecież tych przeżyć bardzo dużo w naszym archiwum, a i tegoroczni artyści na pewno będą chcieli przekazać Wam od siebie wiele gorących słów przyjaźni. W Waszych domach, a może na biwaku, jeśli takie będą mogły się odbywać, a może nad jeziorem czy na polanie, gdzie będziecie mogli odpalić swój komputer – wszędzie tam będziemy z Wami od rana do późnego wieczora – zapewnił, zaznaczając, że prace nad techniczną stroną wydarzenia już trwają.