Open'er 2023. Machine Gun Kelly przerwał koncert, nie podobało mu się, to co zobaczył

Cóż, nareszcie ktoś to powiedział: na Open'erze (jeszcze) nie ma tłumów. Chociaż organizatorzy zarzekają się, że tegoroczny line up jest zbalansowany, to trudno oprzeć się wrażeniu, że Lizzo, SZA, Kendrick Lamar i Lil Yachty to headlinerzy przyciągający głównie najmłodszego jak dotąd festiwalowicza, Generację Zet. Jednak przy tych cenach za bilety (niemal tysiąc złotych za czterodniowy karnet) można się spodziewać, że ciężko będzie znaleźć dziesiątki tysięcy Zetek, które się tu pojawią.