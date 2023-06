Open'er 2023. Drogie karnety? To zgadnijcie, ile tutaj kosztują frytki

Polski streetfood, czyli zapiekanki, ma się dobrze, wciąż stoją do niego kolejki. Gorzej mogą się mieć jego fani. W ubiegłym roku można było kupić taką "bagietę" już za 30 złotych, teraz doliczcie do tego 10 złotych. Modne wciąż są kuchnie azjatycka i meksykańska. Pad thai to niemal 40 złotych, zupa pho prawie 50. To, co dotknęło mnie osobiście, to wysoka cena langosza. Ten niemiłosiernie wysokokaloryczny węgierski przysmak też podrożał o parę złotych - u tych samych właścicieli foodtrucka!