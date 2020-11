Opisał, co widział na proteście. Nie kryje wściekłości

Fala protestów po decyzji Trybunały Konstytucyjnego w sprawie aborcji nie ustaje. Od wydania kontrowersyjnego wyroku minął ponad miesiąc, a na ulice wciąż wychodzą tłumy z antyrządowymi hasłami. Niejednokrotnie dochodziło do starć z policją. Legitymowanie i wystawianie mandatów uczestnikom (np. za łamanie zakazu zgromadzeń publicznych) protestów to także częste metody stosowane przez mundurowych.

"Jedna z nich z pudełkiem ciastek, nie miały ze sobą żadnych symboli, żadnych tablic, żadnych flag, nawet żadnych znaczków, czegokolwiek. Stały wraz z grupą protestujących, których policja zatrzymała kordonem. Więc podszedłem do spisujących policjantów, przedstawiłem się i spytałem, jaki jest powód, że te dwie dziewczyny są spisywane? " – wyznał Owsiak.

Jurek dodał, że jest obywatelem tego kraju i bardzo wiele rzeczy go boli. "A najbardziej to, że w sposób nieprawdopodobnie oczywisty rządzący chcą nas wyrzucić z Unii Europejskiej. Nie, nie, nie - po trzykroć nie zgadzam się z tym i będę przeciwko temu walczył do upadłego".