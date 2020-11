Trafił w punkt. Dosadne słowa o protestach

- Nie przemawiajmy do kobiet, mówmy do innych mężczyzn – mówi Janusz Gajos.

- Jeżeli uważamy się za sojuszników kobiet, to nie jest naszym zadaniem kobiet do niczego przekonywać. Naszym zadaniem jest przemówić do rozumu tym mężczyznom, którzy nie ogarniają – dodaje Dawid Podsiadło.