Opowiedzieli o swoim związku. Ich historia zapiera dech w piersiach

Rinke zdradził nieco więcej szczegółów. - Składaniu przysięgi towarzyszyła piosenka "I Will Never Love Again" z filmu "Narodziny gwiazdy". Oglądaliśmy razem ten film, kiedy wszedł na ekrany, i wtedy po raz pierwszy przy tej piosence zauważyłem, że Asi płyną łzy po twarzy. Nigdy wcześniej przy mnie nie płakała. Była twardzielką. Powiedziałem jej wtedy: "To jest siła naszej miłości, że nie boisz się przy mnie być wrażliwa". Żeby zrobić Asi przyjemność, zaprosiłem ją kiedyś do teatru i ze sceny zaśpiewałem "I Will Never Love Again" - wyznał.