Rinke ukląkł przed Przetakiewicz i wyznał jej miłość. "Jesteś moim skarbem życia"

"Przez wiele lat, zanim jeszcze mnie poznałaś, śniłem o tobie, pragnąłem ciebie. Teraz mogę cię dotykać, wąchać, całować i opiekować się tobą. To wszystko, czego pragnąłem przez tyle lat, stało się moją rzeczywistością. Wyobraź sobie, co to dla mnie znaczy, że teraz żyję swoim marzeniem każdego dnia! Ty jesteś moim najcenniejszym prezentem, który rozpakowuję się każdego ranka. (...) Zawsze będę otaczać cię moimi anielskimi skrzydłami, aby opiekować się tobą, ponieważ jesteś moim skarbem życia" - napisał pod postem.