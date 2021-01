Kurdej-Szatan opublikowała zdjęcie ze swoim synkiem. Fani nie mają wątpliwości

We wrześniu 2020 r. Barbara i Rafał Szatanowie po raz drugi zostali rodzicami. Na świat przyszedł ich długo wyczekiwany syn Henryk. Czemu długo? Jakiś czas przed jego narodzinami aktorka serialu "M jak miłość" ujawniła, że starania o kolejną pociechę w rodzinie były długie i skomplikowane z powodu boreliozy. Ale te chwile para ma już dawno za sobą. Henio sprawił, że rodzina wygląda na bardzo szczęśliwą, co widać zresztą na ich Instagramie.

Baby boom w polskim show-biznesie. Gwiazdy pękają z dumy

Fani aktorki już przy poprzednich zdjęciach nie mieli wątpliwości, że dziecko coraz bardziej przypomina wyglądem mamę. Takie same komentarze znajdziemy pod nowym wpisem. "Ale on podobny do ciebie", "Cała mama", "Heniu coraz bardziej podobny do mamy" – czytamy.