"Oprawcy w polskim rządzie". Wulgarne słowo pod naszym adresem

W rozmowie z WP Wantuch powiedział m.in.: "To, co on mówi to powtarzanie retoryki Putina. Waters, zamiast muzykiem, mógłby być równie dobrze propagandystą w Russia Today. Przecież on w liście otwartym do Ołeny Zełeńskiej zrównał ofiarę z agresorem. Uznał, że to Ukraińcy sprowokowali Putina. To szaleństwo! Sięgnąłem też, przy okazji, do tego, co Waters mówił wcześniej na ten temat. Poparł m.in. przyłączenie Krymu do Rosji w wywiadzie dla rosyjskiej gazety "Izwiestia". Gubernatora Sewastopola Dmitri Owsjannikow w 2018 roku z wdzięczności wysłał muzykowi zaproszenie do zagrania na Krymie".