Ostro o zatrzymaniu Giertycha. Nie wierzy w jego omdlenie

Doda o zatrzymaniu Romana Giertycha

Wokalistka miała okazje poznać mecenasa. Roman Giertych jest adwokatem Emila Haidara - byłego narzeczonego Dody. "Ja nie wtrącam się w polityczne rozgrywki, ale miałam do czynienia z wieloma prawnikami w swoim życiu i Roman Giertych powinien stracić możliwość wykonywania zawodu na zawsze" skomentowała w rozmowie z "Super Expressem". "Ciekawe, czy ludzie wiedzą, że jest to adwokat, na którego wpływa najwięcej skarg do rady adwokackiej za jego nieetyczne zachowanie?" dodała wokalistka.

Gwiazda twierdzi również, że mecenas nie zemdlał, a jedynie udawał. "Numer z omdleniem podczas przeszukiwania doradza pewnie każdemu swojemu klientowi, więc sam go wykorzystał jako stary wyga". Doda stwierdziła również, że "karma do niego wróciła". Jej zdaniem to kara "za to, jak niszczył ludzi". "[...] Między innymi mnie" dodała piosenkarka. " Doskonale wiedział, że nigdy nie byłam szefową gangu, czy jak to nazwał grupy przestępczej, a mimo to wykrzykiwał to w mediach, żeby mnie upokorzyć".