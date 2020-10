Ostrzega Polaków. "Oni chcą to zrobić i zrobią"

Nie milkną echa oburzenia wyrokiem TK, który praktycznie do zera ograniczył Polkom możliwość legalnego przerwania ciąży . Od kilku dni na ulicach polskich miast protestują dziesiątki tys. obywatelek i obywateli. A wszystko wskazuje, że jest to dopiero początek.

Głos w sprawie zabierają w mediach społecznościowych gwiazdy naszego show-biznesu. Pełne gniewu wpisy opublikowali m.in. Małgorzata Rozenek czy Łukasz Simlat . Teraz do tego grona dołączy Krzysztof Skiba .

Strajk Kobiet w Warszawie. Obezwładniono starszą kobietę. Policja nie reagowała

"Czekałem na to od 5 lat. Kiedy wreszcie zbuntują się młodzi ludzie? Kiedy powiedzą tym tłustym, zakłamanym pawianom u władzy "dość"?" – zaczyna swój post na FB Skiba.

Muzyk pisze, że gdy patrzy na tłumy biorące w nielegalnych, było nie było, protestach, to "serce rośnie" .

Skiba podkreśla, że nie razi go wulgarny język używany przez demonstrantów.

"I chcę zaznaczyć, że bardzo podoba mi się wulgarny charakter tych protestów. Dopóki jest wulgarny, dopóty jest autentyczny. Dopóki krzyczycie "WYPIE***AĆ", dopóty żadna stara Budka wam się nie przyklei do akcji, żadna śliska Schetyna nie wlezie na trybunę" .

Wpis Krzysztofa Skiby kończy się odezwą do protestujących. Jednocześnie muzyk przewiduje, że to dopiero początek represyjnych zmian, jakie szykują rządzący.

"A WY NIE MOŻECIE TERAZ odpuścić. Bo będzie jeszcze gorzej. Na grzebaniu w majtkach i waszych brzuchach się nie skończy. Zobaczcie tylko, co za potwór został ministrem edukacji. W kolejce czeka ZAKAZ ROZWODÓW i CENZURA INTERNETU. To nie są bajki. Oni chcą to zrobić i zrobią. Albo będziemy mieli tu normalną, wolną Polskę, albo Katotaliban".