"Hacjenda jak u króla". Oświeciński pokazał swoją ogromną willę

Tomasz Oświeciński żyje obecnie głównie budową domu. Aktor długo nie mógł sprzedać 90-metrowego apartamentu, który wycenił na 1,5 miliona złotych. Następnie szukał nowego lokum , aż w końcu zdecydował się na budowę domu . Od początku wiedział, że czeka go sporo pracy, ale nie miał pojęcia, że niemal na każdym etapie będą towarzyszyły mu trudności.

Na najnowszym zdjęciu gwiazdor w końcu pokazał cały budynek. Powiedzieć, że to dom, to powiedzieć nic. Oświeciński wybudował ogromną willę, a teraz musi znaleźć do niej naprawdę duże i liczne okna.