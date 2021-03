Pakosińska rok temu wprowadziła się do nowego domu. Wymagał dużo pracy

Katarzyna Pakosińska znana jest z talentu satyrycznego i niesamowitego, zaraźliwego śmiechu. Jest też wielką fanką Gruzji. To tam poznała swojego męża. Ale zakochani zdecydowali, że będą mieszkać w Polsce. Irakli Basilaszwili dla żony przeniósł się do jej ojczyzny. Rok temu małżonkowie wprowadzili się do nowego domu. Lokum wymagało jednak sporego remontu. Katarzyna nieczęsto dzieli się z fanami na Instagramie prywatnymi zdjęciami, ale czasem zdarza jej się zrobić wyjątek. Wtedy pokazuje ukochanego mężczyznę i ich wspólne gniazdko. A jest co oglądać.