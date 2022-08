Partner Anny Muchy pokazał obiad. A przy okazji biust aktorki

Aktor opublikował zdjęcie jednego z dań, którym się raczyli. To jednak nie pierwszy plan z talerzem przyciąga uwagę, a to, co w tle. A jest to dekolt Anny Muchy. Nie dość, że rozcięcie i tak było spore, to jeszcze ostatni guzik sukienki się rozpiął, odsłaniając częściowo biust aktorki. "Food porn", podpisał zdjęcie Wons.