Partner Demarczyk zaprzecza. Zdradził, o co chodzi w sporze z jej siostrą

Rynkiewicz odniósł się także do relacji Demarczyk z siostrą. Niektóre media donosiły, że kobiety miały nie mieć kontaktu przez przynajmniej trzy dekady. To okazało się prawdą. - Ostatni kontakt Lucyny z Ewą był w 1987 r. Potwierdziła to w sądzie - wyjawił partner zmarłej gwiazdy.