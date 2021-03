Partner Ewy Demarczyk udzielił szczerego wywiadu. Mówi o ostatnich latach jej życia

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" partner artystki Paweł Rynkiewicz wspomina, jak władze Krakowa drobiazgowo rozliczały finanse teatru. Próbowano wcielić Teatr Ewy Demarczyk do Teatru Ludowego, na co nie zgadzała się piosenkarka.

- Był to żenujący spektakl w wykonaniu radnych z AWS. W relacji telewizyjnej można zobaczyć i wysłuchać, jak bronili teatru radni z UW i SLD udowadniając, że sztuki Ewy Demarczyk nie da się przeliczyć na pieniądze. Pani wiceprezydent bezkarnie podawała fałszywe wiadomości o ogromnym zadłużeniu teatru, podczas gdy w czasie całej działalności nie poniósł on żadnych strat. (...) Nieruchomość została oddana przez miasto w ręce "łowcy pożydowskiego mienia" - powiedział Rynkiewicz.

- Dopadły mnie poważne problemy ze zdrowiem i Ewa poświęciła cały swój czas i energię na walkę o moje życie i przywrócenie mnie do jako takiej sprawności życiowej. Lekarze nie dawali mi wielkich szans, Ewa walczyła o mnie jak lew. To dzięki niej, możemy dzisiaj rozmawiać, nie przeszedłem w stan wegetatywny, co rokowano. (...) Ewa niespodziewanie, nic tego nie zapowiadało, odeszła z tego świata do wieczności, zostałem sam. Co będzie dalej? Dziś nie potrafię jeszcze odpowiedzieć... - wyznał.