Patricia Kazadi zarzuciła lekki szlafrok na nagie ciało. Już się go nie wstydzi

Wcześniej na InstaStory gwiazda odpowiadała na pytania fanów. "Kochasz samą siebie i akceptujesz w 100 proc.?" - zainteresowała się wielbicielka. "Prawda i fałsz. Kocham siebie - wiele lat zajęło mi dojście do momentu, kiedy mogę takie zdanie z siebie wypowiedzieć. Jednak praca nad akceptacją siebie w 100 proc. jest w toku, to proces" - odpisała, publikując nagranie, do którego pozowała w samym bikini.