Patrycja Markowska pokazała zdjęcie z wanny. Zrobiło się gorąco

Piątkowe wieczory dla artystów to najczęściej przygotowania do weekendowych koncertów lub występy przed publicznością. Rzadko kiedy wzięte gwiazdy muzyki mają wtedy wolne. Od połowy marca sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie. Z powodu pandemii koronawirusa odwołano wszystkie imprezy masowe, a artyści, podobnie jak inni ludzie, spędzają czas w domach na kwarantannie.

Fotka, mimo iż bardzo grzeczna (Patrycja pokazuje tylko głowę i kawałek ramienia), rozbudziła wyobraźnię fanów. Wyrazili zachwyt, a niektórzy zgłosili się nawet do umycia pleców ulubionej wokalistce. Ciekawe, co na to partner Markowskiej, Jacek Kopczyński.