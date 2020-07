Paul Montana wyprowadza się od Ilony Felicjańskiej

Ilona Felicjańska i Paul Montana pobrali się w lutym tego roku w Londynie. Zaledwie cztery miesiące później zapadła decyzja o rozstaniu. Modelka unikała dotychczas okazji do komentowania stanu swojego związku. Chętniej wypowiadał się biznesmen, który stwierdzał, że ogromny wpływ na kształt relacji miał alkohol.

Wszystko zmierza do całkowitego upadku związku, a teraz został zrobiony kolejny krok ku temu. Montana zabrał rzeczy z domu w Warszawie i wyprowadził się od Felicjańskiej. Udało mu się zmieścić w jednej torbie. "Super Express" podaje jednak, że to ona wyrzuciła go z domu.