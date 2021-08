Kreacja spłatała Paulinie Krupińskiej figla. Posypały się domysły i gratulacje

Trio: Marcin Prokop, Gabi Drzewicka i Paulina Krupińska prowadzili drugi dzień festiwalu Top of the Top w Sopocie. Żartobliwe aluzje Marcina Prokopa do ostatnich wydarzeń politycznych bawiły publiczność, a gorące komentarze w sieci wywoływały też, jak zawsze, kreacje prezenterek. Największe emocje w mediach społecznościowych wzbudziła, bez wątpienia bardzo oryginalna, bluzka Gabi Drzewieckiej, która kompletnie przytłoczyła filigranową prezenterkę. I choć w porównaniu do Drzewieckiej stroje Pauliny Krupińskiej były bardzo zachowawcze, to i jej kreacja splatała figla.