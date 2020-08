Paulina Młynarska apeluje do osób LGBT+: "rozważcie wyjazd z Polski"

Młodsza córka Wojciecha Młynarskiego wielokrotnie zabierała głos w sprawie środowiska osób LGBT+. Ten temat jest jej szczególnie bliski z uwagi na osobiste doświadczenie. Córka Pauliny Młynarskiej z jej pierwszego małżeństwa, Alicja Nauman , od lat żyje w związku z kobietą. Jesienią ubiegłego roku panie sformalizowały związek, biorąc ślub w Londynie, gdzie mieszkają na co dzień. Paulina Młynarska apeluje do przedstawicieli środowiska LGBT+ w kraju, by także oni rozważyli scenariusz życia poza Polską. Biorą pod uwagę obecną sytuację polityczną dziennikarka nie ma złudzeń, że tu, nad Wisłą, nie czeka ich nic dobrego.

"Nigdy nie sądziłam, że to napiszę! Przyjaciele, zwłaszcza młodzi LGBTQ+! Każdego dnia myślę o Was. Jeżeli to tylko możliwe, uczcie się języków, aplikujcie do pracy, do szkoły, piszcie do fundacji i innych organizacji pomagających w starcie za granicą i rozważcie wyjazd z Polski" - zaczyna swój przejmujący wpis Młynarska.