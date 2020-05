Paulina Młynarska atakuje Szymona Hołownię

"Te czasy minęły Szymon. Doucz się. A może raczej oducz: pogardy wobec tego, co żeńskie" - apeluje w swoim wpisie Młynarska , oburzona językiem, jakim kandydat na prezydenta posługuje się w mediach w odniesieniu do kobiet. A konkretnie w odniesieniu do swojej byłej konkurentki w prezydenckim wyścigu, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

"Czy możesz mnie, nam, wyjaśnić co jest tak strasznie trudnego w przyswojeniu sobie informacji, że teksty typu: 'ciocia Małgosia' (o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej), albo 'polityka to nie gimnazjum żeńskie' umniejszają, dołują i w zasadzie obrażają żeńską połowę społeczeństwa? Co jest dla Ciebie tak trudnego w postawieniu się na naszym, kobiet i dziewczyn, miejscu i wyobrażeniu sobie jak się musimy czuć, kiedy na na każdym kroku, słyszymy, że to co 'z nas' jest jakieś głupsze, gorsze, płoche, mniej serio?" - dopytuje córka Wojciecha Młynarskiego.