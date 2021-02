Paulina Młynarska zabrała głos. "Jurka Owsiaka stać na autorefleksję"

Paulina Młynarska jest znana ze swojej szczerości. Gwiazda chętnie zabiera głos w sprawach bieżących, a jej wpisy są szeroko komentowane w mediach. Dziennikarka już nie raz udowodniła swoją odwagę i to, że ma własne zdanie niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie.

W najnowszym poście Paulina Młynarska odniosła się do słów Jurka Owsiaka , który podczas finału WOŚP odniósł się do trwających protestów przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. "Nie jesteśmy świrami, wariatami, którzy mówią, że aborcja ma być na pstryknięcie. To jest absolutnie nadużycie. Myślenie o tym jest absolutnym nadużyciem. Ale nie zgadzamy się z tą najnowszą ustawą, która jest restrykcyjna i powstała bez żadnego dialogu, w nocy" - stwierdził Owsiak.

Paulina Młynarska skomentowała aferę związaną z Jurkiem Owsiakiem

"Prawo do samodzielności w podejmowaniu najważniejszych życiowych decyzji. Pozwólcie, że tu odniosę się do wielu, bardzo emocjonalnych wpisów, z których wiele niestety miesza mnie z błotem" - kontynuuje dziennikarka. "To w jakim chorym miejscu historii praw kobiet znalazła się Polska, nie jest zasługą PiS, ani Ordo Iuris. Zapracował na to patriarchalny, sparaliżowany kościelnym myśleniem mental wszystkich kolejnych rządów po 89. Niezliczeni mężczyźni i kobiety, gorąco walczący o demokrację, są jednocześnie ciężkimi dziadersami w kwestiach równości. Często nie mają nawet tej świadomości. To się nazywa fachowo 'ślepa plamka' i jest opisane w psychologii" - czytamy w poście.