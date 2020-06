Paulina Smaszcz dementuje plotki o nowym związku

To tylko znajomy

"Nie jestem w związku z Rafałem Krauze. Nie jestem zakochana. To mój znajomy jak setki innych kobiet i mężczyzn, z którymi spotykam się zawodowo lub prywatnie. Bardzo lubię i cenię Rafała, bo to wspaniały Tata, świetny, inteligentny facet i wyjątkowy manager . (...) Moją jedyną, największą i najszczerszą miłością są moi synowie Julian i Franciszek" - podkreśliła.

Smaszcz-Kurzajewska poucza: "Obecnie w związkach brakuje komunikacji i wyrozumiałości"

Wyciągnęła lekcję z przeszłości

Zaznaczyła też przy okazji, że nie zamierza w przyszłości informować publicznie o swoim związku, jeśli w takowym się znajdzie. To lekcja, jaką wyciągnęła z zakończonego niedawno małżeństwa. "Jeśli zakocham się szalenie i poznam jakieś męskie cudo świata, to zachowam to dla siebie, bo przez ostatnie 23 lata pokazałam moje szczere, dobre, szczęśliwe życie z Maciejem Kurzajewskim, którego ogromnie szanuję i pozostajemy po rozwodzie w rewelacyjnych relacjach, bo to Tata moich dzieci. Teraz już wiem, że jeśli los da mi szansę, to moje zakochanie i związek zachowam dla siebie i moich najlepszych, oddanych, sprawdzonych przyjaciół" - czytamy w poście.