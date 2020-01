Paulina Smaszcz-Kurzajewska o rozstaniu z mężem. Udzieliła emocjonalnego wywiadu

- Przestałam wzbudzać jego zainteresowanie - mówi w najnowszym wywiadzie Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Postanowiła opowiedzieć, jak doszło do rozstania z Maciejem Kurzajewskim i jak odnajduje się w nowej rzeczywistości.

Podkreśliła w nim, że wciąż ma ogromny szacunek do byłego męża. Opowiedziała jednak, jak wyczuła, że ich miłość się wypaliła. – Zauważyłam w pewnym momencie, że przestałam wzbudzać jego zainteresowanie. Że nie ciekawi go, czym się zajmuję, jak się czuję – wyjawiła w rozmowie z "Vivą".

Zobacz wideo: Smaszcz-Kurzajewska: "Powiem coachingowo - cieszmy się z tego, co mamy"

Przyznała także, że zdała sobie sprawę, że ich ścieżki kompletnie się rozeszły. Życie zawodowe także zaczęło się toczyć innymi torami. – Wysłałam mu otwarcie mojego doktoratu, wiedział, jakie to jst dla mnie ważne, ale tego pliku nie otworzył. Co to oznacza? – pytała retorycznie.