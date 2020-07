Przeszła bolesny rozwód, teraz znów jest zakochana. Rodzina i tak się martwi

"To nie byłoby życie, tylko wegetacja" - mówiła w styczniu tego roku Paulina Smaszcz, już wtedy rozwódka. Przyznała w wywiadzie, że razem z Maciejem Kurzajewskim zasługiwała na coś dobrego, bo przed nimi jeszcze wiele lat życia. Starali się rozstać w zgodzie. Uniknęli sądowej wojny i pokazali, że można rozwieść się bez publicznego prania brudów. A wszystko to dla synów, którzy przecież nie zasługiwali na to, by stać się stroną w sporze między rodzicami.