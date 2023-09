Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na wytworną suknię balową. Wyglądała jak księżniczka

Gwiazda telewizji Polsat, znana m.in. ze współprowadzenia programów "Must Be the Music. Tylko muzyka" oraz "Taniec z gwiazdami", postawiła na bardzo elegancką, długą suknię wieczorową. Kreacja miała ciekawy dekolt, podkreślała pięknie talię i eksponowała ramiona. Srebrny, mieniący się kolor idealnie korespondował z urodą i opalenizną dziennikarki.